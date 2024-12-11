Песков: спецоперация остается абсолютным приоритетом для РФ

Приоритетом номер один для России остается специальная военная операция, которая будет продолжаться до достижения всех намеченных целей. Об этом сообщил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, в ответ на вопрос о возможном влиянии ситуации в Сирии на ход СВО, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Россия обязана заботиться о своих интересах и безопасности. Также он отметил, что СВО продолжается в соответствии с планом, и все цели будут выполнены.

Ранее сообщалось, что Песков отметил, что специальная военная операция завершится лишь при достижении всех намеченных целей, которые можно достичь как военным, так и дипломатическим путем.