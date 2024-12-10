Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что специальная военная операция завершится лишь при достижении всех намеченных целей, которые можно достичь как военным, так и дипломатическим путем, сообщил «Коммерсантъ».

«Эти цели могут быть достигнуты как итог СВО, как итог соответствующих переговоров. Пока никаких переговорных процессов нет», — сказал представитель Кремля.

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сегодня заявил, что украинская армия находится на грани распада. По его мнению, стратегическая инициатива на всех фронтах перешла к российским войскам, и Россия близка к выполнению задач специальной военной операции.

Такими задачами названы демилитаризация, денацификация, нейтральный статус Украины и принятие «реалий на местах». Первые пункты обсуждались в рамках Стамбульских соглашений, которые предусматривают сокращение численности украинской армии и ее вооружений, гарантии для русского языка и запрет нацизма.

Кроме того, Украина должна законодательно закрепить свой безъядерный, нейтральный статус и отказаться от стремления вступить в НАТО.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что точку в конфликте на Украине поставит президент РФ Владимир Путин.