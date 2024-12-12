Песков: Трамп не направлял Путину приглашение на инаугурацию в январе

Недавно избранный президент США Дональд Трамп не отправлял Владимиру Путину приглашение на церемонию своей инаугурации. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова привел ТАСС.

По утверждению Пескова, администрация российского президента не получала никакого приглашения Путина на инаугурацию в Соединенных Штатах.

«Нет, не получал», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов о получении приглашения.

Ранее появились данные, что лидер Китая Си Цзиньпин был приглашен Трампом на свою инаугурацию. Помимо этого, в мероприятии может поучаствовать венгерский премьер-министр Орбан, поскольку у него с Трампом уже давно сложились дружеские отношения.