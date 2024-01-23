Песков: ЦРУ выбрало не ту социальную сеть для призыва россиян к сотрудничеству

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков с иронией прокомментировал публикацию Центрального разведывательного управления США в соцсети Х видеоролика, призывающего россиян сотрудничать с американской спецслужбой.

«Все-таки надо, чтобы кто-то ЦРУ сообщил, что у нас в стране «ВКонтакте» гораздо популярнее, чем Х, и аудитория «ВКонтакте» гораздо больше», — пошутил Песков.

Он отметил, что для иностранных спецслужб является обычной практикой обращение использование соцсетей для рекрутирования новых агентов.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал заявление Дональда Трампа о готовности за один прекратить украинский конфликт. По мнению пресс-секретаря Кремля, для этого у него есть только один инструмент — предъявить ультиматум Киеву.