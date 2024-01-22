В Кремле не знают, как кандидат в президенты США Дональд Трамп сможет остановить конфликт России и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, беседуя с журналистами. Его слова приводит ТАСС .

До этого накануне американский миллиардер сделал заявление о том, что готов прекратить это противостояние еще до своей инаугурации. Политолог Дмитрий Раевский напомнил, что с самого начала активных боевых действий на Украине Трамп говорил, что способен разрешить ситуацию за 24 часа и подчеркивал, что конфликт нужно остановить.

«Как он планирует это сделать, Трамп пока не озвучивал, но если задаться этим вопросом серьезно, у него есть только один инструмент — это ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, после нового избрания строительный магнат мог бы предупредить главу киевского режима о том, что если он не прекратит конфликт, США перестанут его поддерживать.

«Но в принципе, если честно, я не думаю, что это не сработает. Сейчас Запад уже и так практически перестал поставлять оружие Украине, но Зеленский все еще пытается бороться», — добавил собеседник.

Ранее Зеленский подписал указ об «исторически населенных украинцами» территориях РФ.