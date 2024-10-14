Песков: учения НАТО во время украинского конфликта способствуют росту напряженности

Мысли о проведении крупных ядерных учений Североатлантического альянса Steadfast Noon на фоне «горячей войны» на Украине провоцируют лишь усиление напряженности. Об этом на пресс-конференции сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передал ТАСС.

«В условиях «горячей войны», которая ведется в рамках украинского конфликта, разумеется, подобные учения не ведут ни к чему, кроме как к дальнейшему нагнетанию напряженности», — сказал представитель Кремля.

В НАТО рассказали, что учения Steadfast Noon продлятся две недели, в них примут участие военные с восьми авиабаз и разнообразные летательные аппараты.

Включая истребители, предназначенные для размещения американских ядерных боеголовок, однако боевые заряды не будут загружены.

Ранее сообщалось, что в 2024 году учения будут проходить в основном над Бельгией и Нидерландами, а также над воздушным пространством Дании, Великобритании и Северного моря.