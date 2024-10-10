В НАТО рассказали о том, как будут проходить ядерные учения Steadfast Noon

Альянс НАТО готовится к проведению ежегодных ядерных учений Steadfast noon, о чем сообщил генеральный секретарь организации Марк Рютте.

Маневры, запланированные на следующую неделю, охватят воздушное пространство Великобритании, акваторию Северного моря, а также территории Бельгии и Нидерландов. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Рютте, в учениях примут участие более 60 летательных аппаратов, включая истребители F-35A и бомбардировщики B-52, из 13 стран-членов НАТО. Общая численность задействованного персонала превысит 2000 военнослужащих. Мероприятие, рассчитанное на две недели, будет имитировать операции с применением американского ядерного оружия.

Руководство НАТО подчеркнуло важность подобных тренировок для поддержания обороноспособности альянса. При этом официальные лица отмечают, что проведение учений не связано с недавними заявлениями России о возможном применении ядерного оружия. Целью альянса якобы является сдерживание потенциальных противников различными методами, включая обычное военное сдерживание.

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