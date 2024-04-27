Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал отталкиваться от фактов и свидетельств очевидцев при рассуждении о том, почему именно отказалась Украина от переговоров в Турции в 2022 году. По его утверждению, украинские члены делегации сразу же говорили о мощнейшем давлении на них со стороны англичан. Его слова привели РИА Новости .

Песков напомнил, что перед разрывом обе стороны переговоров были на грани подписания соглашения.

«Всем хорошо известно из слов участников переговоров с украинской стороны, что именно стало причиной отказа финализировать работу над документом. Это было прямое давление со стороны Лондона», - указал он.

Песков напомнил, что об этом говорил один из украинских чиновников Давид Арахамия. Все остальные версии являются измышлениями, которые распространяются с целью запутать ситуацию.

Ранее Песков заявил, что Россия обязательно добьется необходимого ей результата на полях специальной операции. Даже поставки дальнобойных ракет ВСУ не помогут Киеву, а только добавят ему новых проблем.