Песков: Украина отказалась от мирных переговоров из-за давления на нее Великобритании
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал отталкиваться от фактов и свидетельств очевидцев при рассуждении о том, почему именно отказалась Украина от переговоров в Турции в 2022 году. По его утверждению, украинские члены делегации сразу же говорили о мощнейшем давлении на них со стороны англичан. Его слова привели РИА Новости.
Песков напомнил, что перед разрывом обе стороны переговоров были на грани подписания соглашения.
«Всем хорошо известно из слов участников переговоров с украинской стороны, что именно стало причиной отказа финализировать работу над документом. Это было прямое давление со стороны Лондона», - указал он.
Песков напомнил, что об этом говорил один из украинских чиновников Давид Арахамия. Все остальные версии являются измышлениями, которые распространяются с целью запутать ситуацию.
Ранее Песков заявил, что Россия обязательно добьется необходимого ей результата на полях специальной операции. Даже поставки дальнобойных ракет ВСУ не помогут Киеву, а только добавят ему новых проблем.