Песков: уровень поддержки Путина среди россиян зашкаливает

Владимир Путин — выдающийся лидер, и уровень его поддержки среди граждан России невероятно высок, — сказал Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Владимир Путин не склонен к популизму, но при этом пользуется высоким уровнем доверия среди населения, — заявил Дмитрий Песков.

По мнению Пескова, в современном мире сложно представить уровень консолидации общества, подобный тому, который наблюдается в России.

Ранее Дмитрий Песков отметил, что общение между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом можно назвать диалогом между двумя выдающимися лидерами.