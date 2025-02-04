Песков увидел в идее Трампа по металлам Украины коммерческое предложение

Трамп сделал Украине откровенное коммерческое предложение, предложив ей приобретать американскую помощь. Такое мнение высказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. Его точку зрения привел РБК.

Песков оценил заявление Трампа о том, что Украине стоит дать гарантии США о поставке со своей территории редкоземельных металлов в обмен на военную помощь. Он счел это настоящим коммерческим предложением со стороны Белого дома.

«Это предложение покупать помощь. То есть не продолжать ее оказывать на безвозмездной или иной основе, а именно обеспечивать ее на коммерческой основе», — указал он.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что Соединенным Штатам лучше не оказывать никакой помощи Украине и тем самым способствовать завершению конфликта.

Ранее требование США поставлять ей украинские металлы раскритиковал немецкий канцлер Олаф Шольц. По его мнению, это стало слишком эгоистичным заявлением со стороны Трампа. Украине самой понадобятся ее ресурсы, чтобы восстанавливать территорию страны после завершения боевых действий.