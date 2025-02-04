Шольц раскритиковал требование Трампа к Украине поставлять США редкоземельные металлы

Требовать от Украины, чтобы она поставляла другой стране свои ресурсы, является очень эгоистичным поступком. Так считает канцлер ФРГ Олаф Шольц. Его мнение привело издание Tagesschau.

По мнению немецкого канцлера, ресурсы пригодятся Украине для того, чтобы восстанавливать свою территорию после завершения боевых действий. Так он отреагировал на требование США поставлять им украинские редкоземельные металлы.

«Было бы очень эгоистично, очень эгоцентрично использовать ресурсы Украины для финансирования оборонной поддержки», — указал Шольц.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ожидают, что Киев даст гарантию по поставкам редкоземельных металлов Америке. Это должно произойти в обмен на военную и финансовую помощь. Он также сообщил, что Белый дом постарается выбить из Европы увеличение помощи в адрес Украины.