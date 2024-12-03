Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения

В южнокорейском парламенте проголосовали за отмену военного положения в стране. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова спикера парламента У Вон Сика, сказанные во время заседания.

По данным журналистов, в парламенте Южной Кореи 300 депутатов, и из присутствующих за отмену военного положения проголосовали 190 человек. О несогласии с введением данного режима Вон Сик высказался во время заседания.

Напомним, что военное положение в Южной Корее было введено ночью на среду, чтобы вычистить просеверокорейские силы и удержать существующий строй. При этом, после отмены военного положения в стране возле здания Нацсобрания собралась большая толпа. Военные перестали штурмовать здание, а в это время люди продолжают выкрикивать лозунги против президента.

Ранее востоковед Воронцов объяснял необходимость введения в Южной Корее военного положения.