Песков: возможное вступление Украины в НАТО не ликвидирует первопричину СВО

Москва считает недопустимым предоставление Украине статуса полноценного члена НАТО, при этом это не устраняет коренные причины проведения специальной военной операции. Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, как передает РЕН ТВ.

Таким образом, он прокомментировал заявление, сделанное Министерством иностранных дел Украины, которое утверждало, что членство в Североатлантическом альянсе является единственной надежной гарантией безопасности для Киева.

Песков подчеркнул, что защита одной страны не должна происходить за счет безопасности другой. Также он отметил, что вступление Украины в НАТО стало бы серьезной угрозой для России.

Ранее Песков обсуждая вероятность переговоров с Украиной, он акцентировал внимание на том, что Россия в любом случае будет стремиться «защитить свои интересы».