Песков: встреча Путина и президента ОАЭ продлилась почти до полуночи

Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мохаммед бин Зайед Аль Нахайян провели неформальную встречу в Москве, которая длилась почти до полуночи. Об этом в ходе пресс-колла рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, в ходе встречи обсуждались ключевые приоритетные вопросы мировой повестки.

Президент ОАЭ прибыл в Москву столицу 20 октября. Уже 21 октября у Путина и Аль Нахайяна запланированы официальные переговоры в Кремле. По словам Пескова, стороны обсудят ключевые направления дальнейшего сотрудничества между двумя государствами.

Также известно, что Аль Нахайян посетит саммит БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

Последний визит президента ОАЭ в Россию состоялся в июне 2023 года. В декабре прошлого года Владимир Путин также посетил арабскую страну.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался об информации о переброске северокорейских войск в Россию.