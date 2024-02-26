Песков выразил изумление по поводу прекращения Данией расследования взрывов на «Северных потоках»

То, что датская полиция прекратила расследовать теракты на газовых магистралях, выглядит абсурдным и вызывает изумление. Так считает Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента. Его слова привел ТАСС .

По мнению пресс-секретаря лидера РФ, ситуация с расследованием взрывов в Дании выглядит крайне абсурдной. С одной стороны, преступление явно намеренное, а с другой нет никакого продвижения у следствия.

«Ситуация в данном случае настолько очевидна, что можно только выразить абсолютнейшее изумление», - так он ответил на вопрос журналистов, что думает по этому поводу.

Так Песков ответил на вопрос, что он думает по поводу прекращения расследования взрывов со стороны официальных властей Дании.

Ранее Песков сравнил президента Соединенных Штатов Байдена с голливудским ковбоем. Тот делает хамские заявления, которые выглядят как позор страны, но умудряется при этом путать слова и людей.