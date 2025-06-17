Военэксперт пояснил схожесть операций Израиля и Украины
Военэксперт Рожин: операции Украины и Израиля готовятся одними и теми же людьми
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По словам военного эксперта Бориса Рожина, израильские и украинские операции идентичны. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он подчеркнул, что, вероятнее всего, они готовились одними и теми же людьми.
По мнению эксперта, израильские спецслужбы активно вовлечены в украинский конфликт, поскольку осуществляют поставки РЭБ, стрелкового оружия, беспилотников и участвуют в подготовке украинских военнослужащих.
Он добавил, что Тель-Авив, таким образом, фактически входит в антироссийскую коалицию, в связи с чем его причастность к атакам на территории РФ не вызывает удивления.
Ранее аналитик Роджерс спрогнозировал поведение Киева после обострения конфликта на Ближнем Востоке.