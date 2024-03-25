Песков высказался о возможном усилении охраны в ТЦ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность усиления охраны в торгово-развлекательных центрах страны. Представитель Кремля отметил, что такие меры должны принимать правоохранительные органы. Его слова приводит ТАСС.

«Это вопрос правоохранителей, они, безусловно, будут анализировать ситуацию», — сказал Песков.

Ранее «Известия» сообщили, что на входах в московские и подмосковные ТЦ может появиться вооруженная охрана. По информации издания, уже в начале недели могут появиться нововведения, связанные с работой частных охранных предприятий (ЧОП), Росгвардии, полиции и вневедомственной охраны.

22 марта в Красногорске в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт, в результате которого, по последним данным, погибли 144 человека. 97 человек находятся в больницах с различными травмами.

В пятницу вооруженные люди ворвались в здание «Крокуса». Там они начали расстреливать посетителей. Первыми погибли охранники, у которых, по данным СМИ, не было никакого оружия, кроме электрошокеров.

Вечером 24 марта в Басманном суде Москвы прошло заседание по делу о теракте. Четверо подозреваемых, которыми оказались граждане Таджикистана, были доставлены с зал суда для оглашения обвинения. Суд принял решение отправить четырех обвиняемых под арест до 22 мая.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова возмутилась реакцией тех, кто обрадовался теракту в «Крокусе».