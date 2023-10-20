Песков высказался об обвинениях Байдена в адрес России и Путина
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о заявлениях президента США Джо Байдена в адрес российского государства.
Ранее американский президент в своем обращении к гражданам США заявил, что нападение со стороны ХАМАС на Израиль и начало специальной военной операции на Украине со стороны РФ имеют общие мотивы. Байден также заявил, что Путин и ХАМАС хотят уничтожить «соседнюю демократию», чего нельзя допустить в этих конфликтах.
«Мы неприемлем такой тон в отношении Российской Федерации и Путина», – сказал Песков.
Он также подчеркнул неэффективность попыток США сдерживать Россию с помощью различных ограничений и санкционного давления. Песков подчеркнул, что РФ справляется со всеми трудностями и будет их преодолевать в будущем.
Ранее Байден посетил Израиль и встретился с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. В разговоре с израильским лидером американский президент заявил, что США намерены поддерживать Тель-Авив в борьбе против ХАМАС.
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