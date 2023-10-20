Песков высказался об обвинениях Байдена в адрес России и Путина

Ранее американский президент в своем обращении к гражданам США заявил, что нападение со стороны ХАМАС на Израиль и начало специальной военной операции на Украине со стороны РФ имеют общие мотивы. Байден также заявил, что Путин и ХАМАС хотят уничтожить «соседнюю демократию», чего нельзя допустить в этих конфликтах.

«Мы неприемлем такой тон в отношении Российской Федерации и Путина», – сказал Песков.

Он также подчеркнул неэффективность попыток США сдерживать Россию с помощью различных ограничений и санкционного давления. Песков подчеркнул, что РФ справляется со всеми трудностями и будет их преодолевать в будущем.

Ранее Байден посетил Израиль и встретился с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. В разговоре с израильским лидером американский президент заявил, что США намерены поддерживать Тель-Авив в борьбе против ХАМАС.

В 2024 году в России пройдут выборы президента. Почему у нынешнего лидера Владимира Путина нет конкурентов и чего не хватает оппозиции — в материале «Подмосковье сегодня».