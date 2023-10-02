Песков высказался об отказе Молдавии покупать газ у России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отказ Молдавии покупать газ у российской компании «Газпром». Новое соглашение между Кишиневом и предприятием действовало с 2021 года.

«Спотовый рынок очень переменчив. Да, на споте сейчас можно купить газ, – причем который в итоге по происхождению, скорее всего, окажется российским, – на европейском рынке», – сказал Песков журналистам.

2 октября глава Минэнерго республики Виктор Парликов, выступая на Евроатлантическом форуме устойчивости в Бухаресте, заявил, что Молдавия больше не нуждается в поставках от «Газпрома». По его словам, власти смогли купить ресурс дешевле на европейском рынке.

В сентябре предприятие «Молдовагаз», являющееся совместным с РФ и Молдавией, в одностороннем порядке провело аудит долга перед «Газпромом». Тогда Парликов отмечал, что долг республики перед российской корпорацией в 709 млн долларов не обоснован. «Газпром» не признал итоги аудита. В компании сообщили, что будут добиваться полного погашения задолженности.

Ранее Песков прокомментировал отказ Вашингтона предоставлять финансовую помощь Украине.