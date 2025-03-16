Дмитрий Песков, официальный представитель президента Российской Федерации, в ироничной манере описал поведение европейских лидеров как «флюгерообразное». Об этом он сообщил в ходе интервью с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Вот как представитель администрации президента России прокомментировал действия лидеров Европейского союза, которые сначала три года настаивали на продолжении конфликта, а затем, когда США начали придерживаться этой позиции, заговорили о необходимости перемирия.

«Флюгерообразное поведение — это неотъемлемая часть поведения европейского политического эстеблишмента», — сыронизировал Песков.

Замглавы администрации президента высказал мнение, что подобное поведение может быть обусловлено тем, что у жителей европейских стран возникает своего рода «адаптация» при виде флюгеров на крышах домов, которые часто встречаются в городах Европы.

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