Песков заявил, что БРИКС не ориентирован на конфронтацию с другими странами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что объединение БРИКС не ориентирует свою работу на противостояние с другими странами. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

По словам представителя Кремля, эта организация создавалась для развития сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, а не для ответа на внешние угрозы.

Ранее президент США Дональд Трамп резко раскритиковал страны, которые входят в БРИКС, отметив, что эта организация пытается ослабить влияние доллара на международной арене.

«БРИКС не отвечает на угрозы. БРИКС никогда свою деятельность не ориентирует против каких-то стран. В этом нет задачи БРИКС», — отметил Песков.

БРИКС представляет собой объединение изначально из пяти крупных развивающихся стран — Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Однако с 1 января 2024 года участников стало вдвое больше — к блоку присоединились Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Иран, Эфиопия и Египет.

К целям БРИКС относятся укрепление экономического и политического сотрудничества, создание многополярного мира, развитие торговли в национальных валютах, а также совместные проекты в энергетике, технологиях, инфраструктуре.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пошутил про девушку, наступившую ему на ногу на саммите БРИКС.