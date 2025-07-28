«Подумал, что кокетничает»: Лавров пошутил про неосторожную девушку на саммите БРИКС

Глава МИД Сергей Лавров раскрыл детали забавного инцидента, произошедшего во время саммита БРИКС в Казани. Дипломат рассказал, как отреагировал на девушку, случайно наступившую ему на ногу во время мероприятия в октябре 2024 года. Ответ министра приводит корреспондент URA.RU.

На саммите БРИКС в октябре 2024 года на ногу Лаврова наступила девушка. Он сказал ей что-то в ответ, но в моменте не удалось разобрать, что именно. Ситуация получила неожиданное продолжение в соцсетях, где появились фейковые аудиозаписи с якобы нецензурной реакцией дипломата. В МИД России оперативно отреагировали на эти вбросы, намекнув, что реальные слова министра были куда проще.

Сам Лавров также подтверждает, что не грубил девушке, а напротив был рад такому столкновению. Он описал незнакомку как красивую участницу форума.

«Было много всяких размышлений. Прошла красивая девушка, наступила на ногу. Я подумал, что она кокетничает, и я сказал, что скоро выйду покурить», — пошутил Лавров, отвечая на вопрос в рамках форума «Территория смыслов».

Таким образом многочисленные спекуляции из Сети нашли опровержение. Впрочем, этот случай подарил интернет-пользователям новые поводы для шуток и создания мемов.

Ранее сообщалось, что Лавров на роскошной яхте потроллил Ким Чен Ына.