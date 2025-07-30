Трамп обвинил страны БРИКС в попытке подрыва позиций доллара

Президент США Дональд Трамп сделал резкое заявление, назвав объединение БРИКС антиамериканским блоком. Таким мнением он поделился во время общения с журналистами в Белом доме, передает ТАСС.

По словам американского лидера, страны-участницы БРИКС сознательно работают над подрывом позиций доллара в международной экономической системе.

«БРИКС — это, по сути, группа стран, которые против Соединенных Штатов. И Индия входит в нее, если вы можете в это поверить», — подчеркнул Трамп.

В качестве ответной меры глава Белого дома анонсировал введение новых пошлин на товары из Индии, объяснив это решение в том числе «хроническим торговым дефицитом» США в отношениях с Нью-Дели.

8 июля Трамп также объявил о планах введения 10-процентных импортных пошлин для стран-участниц БРИКС. В своем заявлении он обвинил членов объединения в намерении «подорвать позиции доллара» и лишить его статуса мировой резервной валюты.

Страны БРИКС отреагировали на эти заявления, осудив односторонние торговые и финансовые меры со стороны Вашингтона. Члены объединения охарактеризовали такие шаги США как противоречащие нормам Всемирной торговой организация (ВТО) и ведущие к глобальному дисбалансу.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России выработался иммунитет к санкциям Запада.