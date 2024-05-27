Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО уже находится в прямой конфронтации с Россией. Об этом представитель Кремля рассказал журналистам в понедельник, 27 мая. Его слова приводит «Интерфакс».

По его словам, градус эскалации конфликта был повышен после прямого «разрешения» Киеву генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга наносить удары по территории РФ оружием, котороеВСУ передали западные страны.

«НАТО заигрывается в военной риторике, впадает в военный экстаз», — сказал Песков.

Несмотря на это, Песков отметил, что слова Столтенберга не являются отражением его личной точки зрения, поскольку он является генсеком НАТО.

Представитель Кремля также добавил, что российские военные знают свою работу, поэтому продолжают в рамках специальной военной операции на Украине купировать угрозы российскому государству.

Спецоперация началась 24 февраля 2022-го года. К ее целям относятся денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии вместе с Запорожской и Херсонской областями стали частью РФ.

После начала СВО западные страны начали активно поставлять Украине свои оружие и боеприпасы. Российская сторона неоднократно предостерегала Запад от таких шагов, однако никакой реакции от них не последовало.

Ранее мы сообщали, что вице-премьер Италии назвал Столтенберга опасным человеком.