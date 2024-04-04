Песков заявил, что НАТО создавался в качестве инструмента конфронтации

По его мнению, эта структура создавалась с целью доводить конфликты до конфронтации. Слова представителя Кремля приводят РИА Новости.

«По сути, НАТО продолжает демонстрировать свою сущность, ибо НАТО задумывался как альянс, конфигурировался, создавался и управляется Соединенными Штатами Америки как инструмент конфронтации прежде всего на европейском континенте», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что НАТО продолжает показывать свою сущность, которая не способствует обеспечению безопасности.

НАТО представляет собой военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), США и Канаду. Он был основан 4 апреля 1949 года в США. Первоначальная цель альянса заключалась в защите европейского континента от возможной угрозы со стороны СССР.

На данный момент в НАТО входят 32 страны. В апреле 2024-го года к союзу присоединилась Финляндия, а в марте 2024-го — Швеция.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не планирует отправку войск на Украину.