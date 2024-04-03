Столтенберг заявил о том, что НАТО не планирует отправку войск на Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что в настоящее время альянс не рассматривает возможность размещения боевых подразделений на Украине.

Это заявление было сделано в контексте опасений, высказанных Венгрией относительно возможности прямого вовлечения НАТО в конфликт на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Столтенберга, на данный момент обсуждаются вопросы координации по поставкам вооружения и предоставлению военной помощи Украине. Это означает, что НАТО продолжает поддерживать Украину в ее обороне, но не рассматривает вариант прямого введения войск на ее территорию, дабы не спровоцировать глобальный конфликт с Россией.

Также Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО остается исключительно оборонным альянсом. Ранее в западных СМИ курсировала информация о том, что альянс может решиться на отправку военнослужащих на Украину.

Ранее мы сообщали о том, что премьер Шмыгаль призвал украинцев вернуться домой, чтобы вступить в ВСУ.