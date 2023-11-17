Песков заявил, что не фанатеет от Моргенштерна*

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что не является фанатом рэпера Алишера Моргенштерна*. По словам представителя Кремля, он не особо знаком с творчеством артиста. Об этом песков рассказал в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360».

«Я не очень хорошо знаком с творчеством товарища Моргенштерна*. Но из тех крох, о чем я знаю, могу сказать, что я не являюсь поклонником его творчества», – сказал Песков.

В мае 2022 года Министерство юстиции РФ признало Моргенштерна* иностранным агентом. По информации ведомства, рэпер получал финансирование из-за рубежа, а также вел политическую деятельность.

В 2021 году у Моргенштерна* начались проблемы с законом. В июне 2021 года Зюзинский районный суд Москвы признал рэпера виновным в пропаганде наркотиков в клипах «Розовое вино-2» и Family. В этом же году Моргенштерн* покинул Россию и переехал в Дубай.

Ранее журналистка Ксения Собчак на своем YouTube-канале выпустила интервью с рэпером, в котором он рассказал о своей жизни за пределами России. Во время разговора Моргенштерн* рассказал о том, как обходит местные арабские законы.

По данным Mash, после этого интервью власти ОАЭ запретили все концерты Моргенштерна*, за исключением частных и закрытых мероприятий с его участием.

*Минюстом РФ признан иностранным агентом