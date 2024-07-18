Песков заявил, что подаренные Путину лидером КНДР собаки получили клички

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подаренные Владимиру Путину лидером КНДР Ким Чен Ыном собаки уже получили клички. Об этом представитель Кремля рассказал в четверг, 18 июля, журналистам.

Он подчеркнул, что клички собак Кремль рассекретит позже. Также Песков заявил, что животные будут жить в Москве.

Путин посетил КНДР с официальным визитом 19 июня. Там глава республики сделал ему подарок, подарив трех охотничьих собак редкой породы пхунсан. Российский лидер в ответ на этот жест подарил Ким Чен Ыну еще один Aurus, а также адмиральский кортик и чайный сервиз.

Порода пхунсан была выведена в Северной Корее. Название она получила от северного округа Пхунсан, где и впервые на свет появились собаки. Таких животных относят к охотничьим породам, так как они могут справиться даже с крупным зверем. Жители КНДР называют этих собак символом своей страны, а также дали им прозвище «спутники жизни».

Ранее Песков назвал спекуляцией возможное посредничество Дональда Трампа при переговорах с Украиной.