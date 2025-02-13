Economist: разговор Путина и Трампа испугал чиновников ЕС

Разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом вызвал серьезное беспокойство среди украинских и европейских чиновников. Они сильно обеспокоены тем, что урегулирование конфликта может происходить без участия Киева, сообщил журнал The Economist.

Издание подчеркивает, что после первых обещаний Трампа о быстром разрешении украинского кризиса во время его предвыборной гонки власти в Киеве и европейских столицах начали бояться, что поддержка Вашингтона может исчезнуть.

Эти опасения усилились 12 февраля, когда Трамп побеседовал с Путиным по телефону, не посоветовавшись с украинской стороной, и объявил о немедленном начале переговоров по окончанию войны, сообщает журнал.

Издание также указывает, что Трамп де-факто инициирует процесс нормализации отношений с Россией, не получая взамен значимых уступок, что создает неопределенность вокруг будущей поддержки Украины со стороны США.

Ранее сообщалось, что в Китае предложили Трампу провести саммит США и РФ без участия Зеленского.