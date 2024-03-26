Песков заявил, что России важно исключить существование Украины, как страны с «националистической начинкой»

Для Российской Федерации крайне важно прекратить существование у собственных границ такого агрессивного государства с националистами у власти, как Украина. На это в беседе с «АиФ» указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что Украина уже давно и прочно зарекомендовала себя, как страна с националистической начинкой, где радикалы прочно проникли во власть и Россия им как кость в горле.

«Они, например, хотят силой забрать наш Крым. Как мы можем допустить существование на наших границах государства, у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать у нас Крым? Про новые регионы я даже не говорю. И конечно, обсуждать всё это без нашего участия абсурдно и бесперспективно», — отметил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что для РФ прекратить процесс существования в «соседней комнате имеющее по отношению к нам агрессивные устремления государства».

Ранее Песков заявил, что США предстоит уступить место многополярному миру, где господствуют готовность к диалогу, взаимоуважение и справедливость.