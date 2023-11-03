Песков заявил, что Россия адаптировалась под западные санкции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия справилась с санкционным давлением от стран Запада, а также смогла адаптироваться к ним.

Об этом представитель Кремля сообщил журналистам в пятницу, 3 ноября. Его цитируют РИА Новости.

«Санкции создают дополнительные проблемы, но мы адаптировались к ним», – сказал Песков.

Он также рассказал, как российские компании справляются с ограничениями.

«Любая крупная российская компания в любой сфере хеджируется от санкционных рисков», – рассказал пресс-секретарь российского президента.

В четверг, 2 ноября, Минфин США обновил санкционный список против России. В него вошли российские банки, среди которых – «Почта банк», «Русский стандарт», а также инвестиционная компания АФК «Система» и «СПБ Биржа».

Российский лидер Владимир Путин заявлял, что санкционная политика в отношении России со стороны западных государств является беспрецедентной. Накануне он призвал готовиться к усилению санкций. Как подчеркивал Путин, такие шаги только усугубляют экономику тех государств, которые вводят ограничения. Российская экономика, по его словам, только укрепляется.