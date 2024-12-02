Песков заявил, что российские власти продолжат поддержку Асада

Россия продолжит поддерживать президента Сирии Башара Асада. Такое заявление сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина. Его слова, сказанные во время брифинга, привело РИА Новости.

По заверению Пескова, РФ продолжит оказывать поддержку Асаду как действующему президенту Сирии.

«Продолжаем поддерживать Асада, продолжаем поддерживать контакты», — указал он.

Пресс-секретарь добавил, что российская сторона займется выяснением того, что именно необходимо предпринять для стабилизации обстановки в Сирии.

Ранее сообщалось, что на сирийской территории 30 ноября произошла попытка государственного переворота. Руководитель разведки Сирии генерал Хуссам Луки возглавил вооруженный мятеж, который был поднят в Дамаске. В защиту Асада выступили проправительственно настроенные подразделения, а также иранские военные.