СМИ сообщили о попытке госпереворота в Сирии против президента Асада

Сирийские средства массовой информации пишут о попытке государственного переворота в Дамаске в субботу, 30 ноября. Согласно предварительной информации, мятеж возглавил руководитель разведки генерал-майор Хуссам Луки.

Сообщается, президент Асад, прилетевший накануне из Москвы президент Сирии Башар Асад экстренно был отправлен в безопасное место. Переворот сейчас пытаются подавить верные властям иранские силы и 4-я дивизия под командованием брата президента Махера аль-Асада.

В настоящее время возле президентского дворца в Дамаске звучит стрельба из стрелкового оружия, государственное телевидение несколько часов назад прекратило вещание.

Ранее сообщалось, что наступление экстремистов в Сирии началось в минувшую среду, а за прошедшее время боевики взяли под контроль свыше 50 населенных пунктов, расположенных на северо-западе страны. Протурецкие исламисты и сирийская оппозиция захватили окраины крупнейшего города Сирии Алеппо.