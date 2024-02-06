Песков заявил, что Россию не информируют о результатах расследования по «Северным потокам»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с Россией не делятся данными о результатах расследования по «Северным потокам». Об этом он сообщил во вторник, 6 февраля, журналистам.

Представитель Кремля отметил, что Москва ждет информации по взрывам на газопроводах. Его слова приводят РИА Новости.

«Мы, конечно, с интересом ожидаем каких-либо вердиктов и решений, которые будут приниматься», — сказал Песков.

Накануне издание Expressen сообщило, что прокурор Матс Юнгквист, который занимается расследованием диверсий на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2» в Швеции, в скором времени примет по нему решение.

Инцидент на газопроводах произошел 26 сентября 2022 года. Они проходят по дну Балтийского моря. Газопроводы предназначались для экспорта российского газа из России в Германию. В настоящее время подача ресурса по «Северным потокам» не производится.

Германия, Швеция и Дания не исключили, что подрывы газопроводов являлись намеренными. Эти страны заявили о проведении собственного расследования. Генеральная прокуратора России назвала этот инцидент актом международного терроризма и инициировала соответствующее дело.

Как ранее писал в своем блоге известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, подрывы на «Северных потоках» были организованы США. По его словам, исполнителем являлось Центральное разведывательное управление (ЦРУ).

Ранее Песков сообщил, что в России не планируют блокировать VPN-сервисы.