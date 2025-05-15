Песков заявил, что украинская делегация до сих пор не прибыла на переговоры в Стамбуле

Российские переговорщики ожидают представителей Украины в Стамбуле, и до сих пор непонятно, состоится ли общение между двумя странами. Об этом сообщил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. Его слова привело РИА Новости.

Песков заявил, что украинская делегация до сих пор не появилась на месте переговоров в Стамбуле. По его словам, пока неизвестно, появится ли она вообще.

«Давайте не будем забегать вперед, я вам констатирую то, что происходит сейчас», — указал он в ответ на вопрос журналистов, сколько именно российская сторона будет ожидать представителей Украины.

Ранее западные СМИ сообщили, что украинская делегация прибудет в Стамбул, чтобы оценить серьезность российских намерений во время переговоров. Сначала они выслушают те предложения, которые им представит Москва. Только в том случае, если Украина убедится в готовности РФ к серьезному диалогу, они начнут общение.