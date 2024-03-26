Киевский режим в России поддерживает очень мало граждан. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с сайтом aif.ru .

Пресс-секретарь российского президента не стал отрицать, что в РФ есть проукраински настроенные граждане. Однако он считает, что таких уже мало. Песков также уверен, что в РФ находятся люди, которые не согласны с позицией властей, но остались верны своей Родине.

«Слава богу, тех, кто открыто встал на путь охаивания страны, на путь поддержки киевского режима, кто провоцирует вражду, их немного. <...> Возможно, они со временем все поймут. Общество не может быть монолитным на 100%, так не бывает. И, может быть, нам вот этих непонимающих людей надо убедить, разъяснить им правоту Путина. Я убежден, что это можно сделать», — заявил Песков.

Как отметил Песков, государство принимает все необходимые меры, чтобы гарантировать свое будущее. Когда-нибудь это поймут даже украинцы и американцы.

Ранее сообщалось, что Россия собирается исключить существование Украины, как страны с «националистической начинкой».