Песков заявил о неприемлемости разговора на языке ультиматумов с Россией

Россия не приемлет, когда с ней говорят на языке ультиматумов. Такое заявление сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина. Его точку зрения привело РИА Новости.

Песков напомнил, что до последних заявлений Запада РФ уже получала ультимативные требования из Евросоюза.

«Но такой язык ультиматумов для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком», — указал он.

Ранее сообщалось, что с очередным ультиматумом в адрес РФ выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что предложение о введении перемирия действует только до вечера 12 мая. После этого Евросоюз приступит к обсуждению новых санкций в отношении России.