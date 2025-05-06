Песков заявил о стоящих выше всего национальных интересах РФ

Цены на нефть не могут стать тем фактором, который вынудит Россию пойти на жертвы по отношению к собственным национальным интересам. Такое заявление сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина. Его слова привело РИА Новости.

Песков сообщил, что в Кремле очень внимательно следят за мировыми ценами на нефть, а также конъюктурой на этом рынке. По его мнению, все эти факторы очень важны для российской экономики. Но все же не стоит преувеличивать их влияние на Россию.

«В любом случае цены на нефть не могут быть тем фактором, который может повлиять на отношение России к ее национальным интересам», — указал он.

Песков подчеркнул, что для РФ превыше всего ее собственные национальные интересы, они перевешивают любую цену на нефть.

Ранее Песков заявил, что в Кремле не считают, что провал Мерца во время голосования свидетельствует о том, что русофобская политика не получает должного одобрения в политических партиях ФРГ. По его мнению, даже после такого поражения вероятного канцлера Германии, антироссийский вектор в Европе не сменит своей направленности.