Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о возросшем числе украинских граждан, которые выступают за скорейшие мирные переговоры с российской стороной. Об этом представитель Кремля рассказал Life.ru .

Песков таким образом прокомментировал недавний опрос украинцев, результаты которого показали желание народа жить в мире.

«Судя по всему, все-таки динамика меняется. И постепенно людей, которые через весь этот ужас, который царит на Украине, будет больше склоняться к переговорным делам... наверняка будет достигнут», — сказал он.

Согласно исследованию, проведенного Центром имени Александра Разумкова, 44% граждан Украины сходятся во мнении о том, что пришло время начинать мирные переговоры с РФ по урегулированию конфликта.

Президент России Владимир Путин не раз заявлял о готовности Москвы к мирным переговорам с Киевом. Глава государства отмечал, что украинская сторона намеренно отказывается от проведения такой встречи, закрепляя запрет на связи с РФ на законодательном уровне.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о необходимости участия России в во втором саммите по урегулированию украинского конфликта.