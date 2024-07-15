Зеленский призвал Россию принять участие во второй конференции по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости участия российской стороны во второй конференции по конфликту в стране. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление главы государства.

Зеленский подчеркнул, что участие РФ необходимо для решение нескольких вопросов. Один из них связан с созданием морского коридора. Он предположил, что его обсуждение должно пройти на встрече в Турции.

«Считаю, что представители России должны быть на втором саммите», — заявил Зеленский.

Украинский лидер также считает присутствие российской стороны необходимым на встречах в Катаре, где поднимут вопрос состояния украинской энергетики, а также в Канаде. Там обсудят гуманитарные вопросы. Зеленский заявил, что план по этим встречам необходимо составить к ноябрю 2024-го года.

Саммит по вопросам мира на Украине впервые состоялся 15-16 июня. Организатором встречи выступила президент Швейцарии Виола Амхерд. На саммите присутствовали представители 92 государства и 8 международных организаций. Россия участия в нем не принимала.

Ранее отставной разведчик США Скотт Риттер выразил мнение о том, что США проиграют в случае ракетного столкновения с РФ.