Визит президента России Владимира Путина в страны Ближнего Востока, включая Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию, вызвал широкий интерес по всему миру.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью Пескова «Известиям». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что эта поездка стала объектом внимания многих мировых политиков и обывателей, поскольку Россия активно развивает отношения с государствами, выражающими заинтересованность в укреплении сотрудничества.

Визит в ОАЭ и Саудовскую Аравию приобретает стратегическое значение, учитывая значимость этих регионов на глобальной арене. Путин сфокусирован на установлении и укреплении дипломатических и экономических связей с партнерами на Ближнем Востоке, что в свою очередь способствует расширению геополитического влияния России.

В ходе визита Путина обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая торгово-экономические и политические вопросы.