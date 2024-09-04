Исход президентских выборов в США решит американский народ, и Россия не будет вмешиваться в этот процесс, а будет лишь наблюдать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Life.

«Победит тот, кого выберет американский народ. Наше здесь дело — не вмешиваться, наше дело — наблюдать за тем, как это происходит», — сказал Песков.

Кроме того, он подчеркнул, что Россия в настоящее время не имеет контактов с американскими властями и предпосылок для возобновления такого взаимодействия нет.

«Пока мы не работаем с ними. Пока предпосылок для возобновления этой работы нет», — сказал пресс-секретарь.

Обострение международной напряженности, обусловленное текущей геополитической ситуацией, требует сдержанности и осторожности со стороны всех участников мирового сообщества.

Ранее сообщалось, что британская Telegraph назвала вероятного победителя на выборах президента в США.