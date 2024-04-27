Песков заявил об однозначно предрешенной участи Зеленского

Об этом представитель Кремля рассказал в интервью корреспонденту «Россия 1» Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин». Ее анонс сам Зарубин опубликовал в мессенджере.

Журналист опубликовал к этому видео подпись, в которой отметил, что полный комментарий пресс-секретаря российского президента покажут в программе 28 апреля, в воскресенье, на телеканале.

Специальная военная операция РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее основные цели — демилитаризация и денацификация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР, территории которых вместе с Запорожской и Херсонской областями стали частью России.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности Москвы к мирным переговорам, однако, отмечал он, к ним не готов Киев. По словам российского лидера, киевский режим на законодательном уровне установил запрет на любые связи с Россией.

Ранее Песков заявил, что Украина отказалась от мирных переговоров из-за давления на нее со стороны Великобритании.