Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал недавнюю перепалку между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме как «беспрецедентное событие», передает ТАСС.

28 февраля Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с Трампом. В ходе общения с американским лидером возник словесный спор. Американский лидер был не согласен с Зеленским из-за его позиции по отношению к Владимиру Путину.

Впоследствии в эту перепалку вступил вице-президент США Джей Ди Вэнс, который был недоволен тем, что Украина никак не поблагодарила Штаты за оказанную ранее помощь.

«Достаточно беспрецедентное событие, конечно. Зеленский во многом продемонстрировал, наверное, полное отсутствие дипломатических способностей как минимум. Не говоря уже о большем», — отметил Песков.

По словам представителя Кремля, такое отношение Зеленского демонстрирует, что выйти на «траекторию урегулирования» конфликта на Украине будет крайне сложно. Он отметил, что глава киевского режима не может смириться с реальным положением дел по территориальным уступкам.

Песков сообщил журналистам, что российский лидер Владимир Путин в курсе всех нюансов словесной перепалки между Трампом и Зеленским. По мнению представителя Кремля, поведение главы киевского режима в очередной раз демонстрирует правоту российского президента.

Ранее газета Washington Post (WP) сообщила, что Владимиру Зеленскому следует извиниться перед Дональдом Трампом или уйти в отставку.