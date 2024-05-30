Песков заявил об отсутствии угроз турпотоку на Кубань из-за обстрелов ВСУ

По словам представителя Кремля, эти события не будут препятствовать туристическому потоку в регионе. Его слова приводит ТАСС.

«Туристический поток весьма высокий, он и сейчас уже начался. Там и в целом он круглогодично достаточно высокий», — сказал Песков.

30 мая Министерство обороны РФ сообщило о ликвидации шести вражеских беспилотников в небе над Краснодарским краем. Обломки БПЛА повредили трансформаторную подстанцию в станице Вышестеблиевской.

Ночью также системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь оперативно-тактических ракет над акваторией Азовского моря.

Восемь БПЛА перехватили над акваторией Черного моря возле Крыма. Кроме того, в море уничтожили два безэкипажных катера.

Эксперты отмечают, что Краснодарский край является одним из самых популярных туристических направлений в России. Туристический поток в Краснодарском крае значительно возрастает в летние месяцы и во время новогодних каникул. Основными туристическими направлениями в Краснодарском крае являются Сочи, Геленджик, Анапа и горы Кавказа.

Ранее мы сообщали, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообещал один миллион рублей угадавшему слова, которые ему сказали президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.