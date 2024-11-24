Активизировавшиеся в разных СМИ и политиками заявления о предполагаемом получении киевским режимом «грязной бомбы» являются, по сути, уже не только лишь «игрой с огнем», а чем-то значительно большим, заявил в интервью репортеру ВГТРК Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В то же время представитель Кремля отметил, в Москве все же надеются, что в Киеве понимают фатальность подобного развития событий.

«Они понимают, насколько это опасно и насколько это уже даже не игра с огнем, это что-то большее», — заявил Песков.

Что до недавнего запуска по территории Украины российской гиперзвуковой ракеты «Орешник», то, как пояснил Песков, это не эскалация украинского конфликта, а, если быть точнее, ответ на спровоцированную Западом эскалацию с применением ВСУ дальнобойных американских ракет по территории РФ.

«Были применены западные ракеты с участием западных военных. И Путин сказал, что, к сожалению, в Курской области погибли наши военные. И, соответственно, любые действия, которые последовали, вы знаете, они не являются эскалацией, они являются ответным шагом на эскалацию, которая была спровоцирована западниками», — заявил Песков Зарубину.

21 ноября появились сообщения о том, что российские военные нанесли удар по Украине с использованием баллистической ракеты РС-26. Этой информацией поделился российский военный блогер Юрий Подоляка. По его данным, ракета, предположительно, была запущена из с полигона «Капустин Яр». Позднее президент России Владимир Путин подтвердил удар по «Южмашу», подчеркнув, что это было испытание в боевых условиях новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

О скором применении российскими военными новых видом вооружений, которым, в частности, стал пуск ракетной системы «Орешник», знал совсем узкий круг лиц. Об этом, рассуждая об испытаниях поведал в интервью репортеру ВГТРК Павлу Зарубину, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.