Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall на Украине будет считаться законной целью для России. Он подчеркнул, что это касается всех оборонных предприятий, расположенных на территории украинского государства, передает РИА Новости.

Ранее о строительства заводов Rheinmetall объявил глава компании Армин Паппергер. В настоящее время уже запущен первый завод, который занимается обслуживанием боевых машин пехоты (БМП) и танков. Ожидается, что к концу года начнется сборка новых БМП Lynx на этих мощностях.

Российская сторона утверждает, что поставки вооружений Украине препятствуют мирному урегулированию конфликта. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что такие поставки вовлекают страны НАТО в конфликт и представляют собой «игру с огнем». Он добавил, что любые грузы с вооружением для Украины будут рассматриваться как законная цель для российских военных.

По словам главы российского МИД, США и НАТО активно участвуют в конфликте, включая подготовку кадров на территории Великобритании, Германии и Италии.

Ранее чешское издание Forum24 сообщило, что оборонная промышленность Украины при ее поражении перейдет к России.