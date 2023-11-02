«Пир вранья»: выяснилось, какая «аномалия» помешала США запустить ракету

Военные США взорвали межконтинентальную баллистическую ракету в воздухе над Тихим океаном из-за «неустановленной аномалии». Именно так объяснило командование глобальных ударов ВВС США неудачный испытательный запуск ракеты с базы космических сил «Вандерберг» в Калифорнии.

Советский и российский журналист, военный эксперт Виктор Баранец рассказал, о какой именно «аномалии» идет речь. По его словам, США всегда придумывают отговорки после своих неудач.

«На мой взгляд, американцы блефуют, рассказывая о какой-то аномалии. Такие случаи уже были, но признать честно, что вышла из строя система управления комплекса, они не могут. Они делают это для того, чтобы не признаваться в том, что техника подвела, чтобы одурачить человечество», — рассказал Баранец интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По его мнению, причиной неудачного запуска стал технический сбой или поломка техники.

«Конечно, случаются аномалии. Это может быть тайфун или влияние на ракету специальными средствами радиоэлектронной борьбы, техногенные катастрофы и так далее. Если начать размышлять об этом, то можно найти много аномалий — тут все завит от умения врать. Они могут сказать, что россияне устроили какую-то катастрофу. Это пир вранья. Они изобретают аномалии очень часто. Чтобы затуманить мозги людям, они не говорят ничего конкретного — это по-американски», — заключил собеседник издания.

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