Писатель Стариков заявил, что Россия не станет ждать похлопывания по плечу от США
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По словам писателя Николая Старикова, Москва не будет разменивать национальные интересы на похлопывания по плечу от США, как это делали Михаил Горбачев и Борис Ельцин. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что именно Вашингтон настроен на улучшение отношений с Москвой в целом, а украинский вопрос является только частью тех соглашений, которых американцы желают достичь.
Ранее Фетисов вспомнил, как российский хоккеист показал средний палец Биллу Клинтону.