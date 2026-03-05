«Пишите мне в TikTok»: Лукашенко предложил женщинам экстренную связь, если 8 марта их обидят «мужики»
«Пул Первого»: Лукашенко призвал женщин жаловаться на «мужиков» 8 марта в TikTok
Фото: [Александр Лукашенко/Медиасток.рф]
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал лично реагировать жалобы женщин, которых 8 марта обидели «мужики».
В видео, опубликованном телеграм-каналом «Пул Первого», он заявил, что каждое утро проверяет свой аккаунт в этой социальной сети и намекнул: с ним можно экстренно связаться там.
«Если кто-то обидит — пишите мне в TikTok», — обратился президент к белорусским женщинам.
Напомним, в Белоруссии 2026 год объявлен Годом белорусской женщины, чтобы сформировать национальный образ женщины-труженицы и подчеркнуть ее роль в жизни общества.
В новогоднем обращении глава государства заявлял, что «ничего более совершенного, чем женщина, природой не создано», и призвал беречь женщин, землю и семью.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в День защитника Отечества заявил о попытках наследников нацистов создать бронированный кулак.